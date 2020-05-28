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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Riva’da durmak yok

Riva’da durmak yok

Kalan 8 haftanın hazırlıklarına önceki gün ve 'nde başlayan , dün de hız kesmedi.

Kalan 8 haftanın hazırlıklarına önceki gün ve 'nde başlayan , dün de hız kesmedi. Günü çift idmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, sabah kuvvet ve dayanıklılık parkurunda yapılan çalışmanın ardından düz koşu ile ilk antrenmanı bitirdi. Mehmet Aurelio'nun yönetiminde çalışan Kanarya, akşam da taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.
  1. 28.5.2020
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