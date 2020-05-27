Obradovic gidiyor mu? Verdiği karar...

Fenerbahçeli basketbol severlerin merakla beklediği soru yanıt buluyor... Uzun zamandır Obradovic ile yeni sözleşme imzalanmasını bekleyen sarı lacivertlilere müjde geliyor.

Piratasdelbasket.net adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu bilgilere yer verdi;

"Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmaya çok yakın...

Obradovic ve Fenerbahçe ilişkisi oldukça eskiye dayanıyor. Kurulan temaslar, bu birlikteliğin devam edeceğini gösteriyor.

Fenerbahçeli yetkililer, dünyaca ünlü koçla yaptığı görüşmede, takım içerisindeki maaşlarda indirime gidileceğini ve kendisiyle yola devam etmek istenildiğini aktardı.

JASIKEVICIUS DENİYORDU AMA...

Kısa süre önce Jasikevicius'un adı Fenerbahçe ile anılıyordu ve Obradovic'in, sarı lacivertlilerle yollarını ayıracağı iddia ediliyordu ama yaşanan son gelişmeler sonrasında ibre tam tersine döndü.

Gelen bilgilere göre, Sırp antrenör Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu şartları kabul etti. Buna göre Obradovic, hem takım içerisinde bütçe kısıtlamasına gidilmesini, hemde kendi maaşında indirime gidilmesini kabul etti."