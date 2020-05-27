Obradovic gidiyor mu? Verdiği karar...
Fenerbahçe'de son dakika Zeljko Obradovic haberi... Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertlilerle yeniden anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu olan dünyaca ünlü koç için flaş bir haber yazıldı. Piratasdelbasket.net adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı haberde, Fenerbahçe ve Obradovic arasında geçen müzakerelere yer verilirken, Sırp koçun verdiği son karar duyuruldu. İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçeli basketbol severlerin merakla beklediği soru yanıt buluyor... Uzun zamandır Obradovic ile yeni sözleşme imzalanmasını bekleyen sarı lacivertlilere müjde geliyor.
Piratasdelbasket.net adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu bilgilere yer verdi;
"Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmaya çok yakın...
Obradovic ve Fenerbahçe ilişkisi oldukça eskiye dayanıyor. Kurulan temaslar, bu birlikteliğin devam edeceğini gösteriyor.
Fenerbahçeli yetkililer, dünyaca ünlü koçla yaptığı görüşmede, takım içerisindeki maaşlarda indirime gidileceğini ve kendisiyle yola devam etmek istenildiğini aktardı.
JASIKEVICIUS DENİYORDU AMA...
Kısa süre önce Jasikevicius'un adı Fenerbahçe ile anılıyordu ve Obradovic'in, sarı lacivertlilerle yollarını ayıracağı iddia ediliyordu ama yaşanan son gelişmeler sonrasında ibre tam tersine döndü.
Gelen bilgilere göre, Sırp antrenör Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu şartları kabul etti. Buna göre Obradovic, hem takım içerisinde bütçe kısıtlamasına gidilmesini, hemde kendi maaşında indirime gidilmesini kabul etti."
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 13:36
- Belhanda ve Feghouli Galatasaray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı
- Fatih Terim'den corona virüsü tedavisine destek çağrısı
- Ricardo Friedrich: Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum
- Gürkan Kubilay: İlk haftalarda çok sayıda adale sakatlıkları görülebilir
- Emre Kaplan açıkladı! Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden neden ayrıldı?
- Fenerbahçe'de corona vürüsü sonrası 9 maddelik liste! 'Bundan böyle...'
- "Yediklerinin yanında köpek normal" demişti... Yeni kriz!
- Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor...
- Fenerbahçe Aurelio'yu neden teknik ekibe aldı? İşte cevabı
- Corona virüsü için korkutan tehlike! Meğer...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Obradovic gidiyor mu? Verdiği karar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.