Bayramlaşma online yapıldı

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni, bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle FBTV ve Fenerbahçe Youtube kanalından online olarak düzenlendi. Başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve sporcular online katılarak bayram mesajlarını camia ve kongre üyeleriyle paylaştılar.