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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bayramlaşma online yapıldı

Bayramlaşma online yapıldı

'de geleneksel bayramlaşma töreni, bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle ve Fenerbahçe kanalından online olarak düzenlendi.

'de geleneksel bayramlaşma töreni, bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle ve Fenerbahçe kanalından online olarak düzenlendi. Başkan , genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Başkanı ve sporcular online katılarak bayram mesajlarını camia ve kongre üyeleriyle paylaştılar.

  1. 27.5.2020
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