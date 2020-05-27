Ali Koç: En doğru karar oynamak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün telekonferans yöntemiyle bayramlaştı. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Koç, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte başkan Koç'un öne çıkan açıklamaları: "Cephede hayatlarını risk ederek mücadele eden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar bu sürecin gerçek kahramanlarıdır. Kulübümüzde bu dönemde 11 vaka ortaya çıktı ve hepsi sağlığına kavuştu. Spor ekonomisinde herkesi zor günler bekliyor. Sponsorların durumları, ne kadar kombine ve maç bileti satılacağından emin değiliz. Maçların seyircili-seyircisiz olacağı belli değil. Yayıncı kuruluşu ile yaşananlar var. Spor ekonomisi de ister istemez etkilenecek. Bunların sonuçları da yaşayıp göreceğiz. Fenerbahçe ailesi olarak kenetlenmeye ihtiyacımız var. Voleybol, basketbol ertelendi. Geriye bir futbol kaldı. Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu bitirmek çok önemli. Ekonomik ve sportif açıdan önemli. Şu aşamada en doğru kararın oynama olduğu gözüküyor."