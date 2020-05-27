Ali Koç: En doğru karar oynamak
Ali Koç, telekonferans yöntemiyle bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. F.Bahçe’nin patronu, “Futbolu bir şekilde devam ettirmek ve sezonu bitirmek çok önemli” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün telekonferans yöntemiyle bayramlaştı. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Koç, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte başkan Koç'un öne çıkan açıklamaları: "Cephede hayatlarını risk ederek mücadele eden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar bu sürecin gerçek kahramanlarıdır. Kulübümüzde bu dönemde 11 vaka ortaya çıktı ve hepsi sağlığına kavuştu. Spor ekonomisinde herkesi zor günler bekliyor. Sponsorların durumları, ne kadar kombine ve maç bileti satılacağından emin değiliz. Maçların seyircili-seyircisiz olacağı belli değil. Yayıncı kuruluşu ile yaşananlar var. Spor ekonomisi de ister istemez etkilenecek. Bunların sonuçları da yaşayıp göreceğiz. Fenerbahçe ailesi olarak kenetlenmeye ihtiyacımız var. Voleybol, basketbol ertelendi. Geriye bir futbol kaldı. Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu bitirmek çok önemli. Ekonomik ve sportif açıdan önemli. Şu aşamada en doğru kararın oynama olduğu gözüküyor."
- 27.5.2020
- Belhanda ve Feghouli Galatasaray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı
- Fatih Terim'den corona virüsü tedavisine destek çağrısı
- Ricardo Friedrich: Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum
- Gürkan Kubilay: İlk haftalarda çok sayıda adale sakatlıkları görülebilir
- Emre Kaplan açıkladı! Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden neden ayrıldı?
- Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Taraftarın sevgilisi teknik ekibe
- Çılgın rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mert Hakan teklifi
- Süper Lig devine Nani'den teklif! "Gomes'i kaçırmayın"
- Beşiktaş Yunan yıldızla gizlice görüştü! Derbiye davet edildi
- Sola sürpriz isim... Onyekuru'nun yerine küçük dinamo!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ali Koç: En doğru karar oynamak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.