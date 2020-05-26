Fenerbahçe Sloukas ile görüşme odasına! Ayrılık...

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas ile yollar ayrılabilir... Yunan medyası, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde dev görüşmeye dair tarih verdi.

Tovima.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

"Yunan milli oyuncu, Fenerbahçe'nin finansal durumuna bakıldığında ağır bir yük olarak gözüküyor.

Bu nedenle Pazartesi günü (1 Haziran) Fenerbahçe ve Sloukas arasında bir görüşme gerçekleşecek.

Eğer istenilen para ve taahhütlerde anlaşma sağlanmazsa, Sloukas serbest kalmak için geri sayıma başlayacak.

Türk takımı Fenerbahçe, bütçesini düşürmek istiyor. Bu da, Sloukas'ın istediği sözleşmeyi imkansız kılıyor.

OBRA ÖNEMLİ ETMEN

Oyuncunun talebi, Zeljko Obradovic ile kalma yönünde ancak o da Fenerbahçe için zor gözüküyor."