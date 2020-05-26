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26 Mayıs 2020, Salı
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ile görüşme odasına! Ayrılık...

Fenerbahçe Sloukas ile görüşme odasına! Ayrılık...

'nin basketbol şubesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor... Daha önce adı sıkça transfer dedikodularına karışan Kalinic ve Datome gibi isimlerin ardından bu kez için sürpriz bir haber gündeme geldi. Buna göre Yunan yıldız, Fenerbahçe ile yollarını ayırabilir! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de Kostas ile yollar ayrılabilir... Yunan medyası, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde dev görüşmeye dair tarih verdi.

Tovima.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

"Yunan milli oyuncu, Fenerbahçe'nin finansal durumuna bakıldığında ağır bir yük olarak gözüküyor.

Bu nedenle Pazartesi günü (1 Haziran) Fenerbahçe ve Sloukas arasında bir görüşme gerçekleşecek.

Eğer istenilen para ve taahhütlerde anlaşma sağlanmazsa, Sloukas serbest kalmak için geri sayıma başlayacak.

Türk takımı Fenerbahçe, bütçesini düşürmek istiyor. Bu da, Sloukas'ın istediği sözleşmeyi imkansız kılıyor.

OBRA ÖNEMLİ ETMEN
Oyuncunun talebi, Zeljko Obradovic ile kalma yönünde ancak o da Fenerbahçe için zor gözüküyor."

  1. 26.05.2020
  2. Güncelleme: 26.05.2020 17:57
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