Fenerbahçe için yazılıyordu! Caio Roque'ye resmi teklif...

Gelecek sezon için ofansif bir sol kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'nin, Flamengo'da forma giyen Caio Roque ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Roque'nin menajeri, konu ile ilgili fotomac.com.tr'ye açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin oyuncusuna henüz resmi teklifi yapmadığını ancak Flamengo ile sarı lacivertlilerin iletişime geçmesi halinde bu transfere onay vereceklerini ifade etmişti. (haberi okumak için tıklayın)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Roque için onefootball.com adlı internet sitesinden önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

MILAN RESMEN DÜĞMEYE BASIYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre İtalya Serie A kulübü Milan, Caio Roque'yi kadrosuna dahil etmek için resmi girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Buna göre Brezilyalı süper yetenek için kırmızı siyahlılar, corona virüsü pandemisinin etkisini azalttığı andan itibaren resmi transfer teklifini Flamengo'ya sunacak.