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26 Mayıs 2020, Salı
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için yazılıyordu! 'ye resmi teklif...

Fenerbahçe için yazılıyordu! Caio Roque'ye resmi teklif...

Kısa süre önce adı ile de anılan için onefootball.com adlı internet sitesinde flaş bir iddia ortaya atıldı. Ofansif bir sol bek arayan sarı lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen Roque için 'ın, corona virüsü pandemisi sonrası devreye gireceği yazıldı. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezon için ofansif bir sol kanat oyuncusu arayan 'nin, Flamengo'da forma giyen ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Roque'nin menajeri, konu ile ilgili fotomac.com.tr'ye açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin oyuncusuna henüz resmi teklifi yapmadığını ancak Flamengo ile sarı lacivertlilerin iletişime geçmesi halinde bu transfere onay vereceklerini ifade etmişti. (haberi okumak için tıklayın)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Roque için onefootball.com adlı internet sitesinden önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

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Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre İtalya Serie A kulübü , Caio Roque'yi kadrosuna dahil etmek için resmi girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Buna göre Brezilyalı süper yetenek için kırmızı siyahlılar, corona virüsü pandemisinin etkisini azalttığı andan itibaren resmi teklifini Flamengo'ya sunacak.

  1. 26.05.2020
  2. Güncelleme: 26.05.2020 15:16
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