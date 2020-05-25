Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber! "Sizi düşünmüyorum"

İtalya'dan Fenerbahçe'ye mesaj var... Sarı lacivertliler, kısa süre önce gündemine Çizme'de görev alan Giampaolo'yu almıştı.

Aktarılan bilgilere göre İtalyan teknik direktörün çalıştırmayı hedeflediği takım başka...

Sempremilan.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Milan, Gennaro Gattuso ve Stefano Pioli'den memnun kalmadı. Yaşanan bu gelişmelerin akabinde İtalyan devi, rotasını yeniden eski hocası Giampaolo'ya döndürebilir.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere yıllık 2 milyon euro maaş talep eden İtalyan teknik adam da Milan'ı istiyor.

F.BAHÇEYİ DÜŞÜNMEDİ BİLE

Öte yandan yer verilen bilgilere göre Giampaolo, Torino, Udinese ve Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini düşünmedi bile.