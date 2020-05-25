Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber! "Sizi düşünmüyorum" | Giampaolo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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'ye İtalya'dan kötü haber! "Sizi düşünmüyorum"

Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber! "Sizi düşünmüyorum"

'nin adayları arasında yer aldığı iddia edilen ile ilgili İtalyan basını kritik bir habere imza attı. Buna göre Giampaolo, Fenerbahçe ile beraber 3 kulübün kendisine yaptığı teklifi düşünmüyor. İşte o haber ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya'dan 'ye mesaj var... Sarı lacivertliler, kısa süre önce gündemine Çizme'de görev alan 'yu almıştı.

Aktarılan bilgilere göre İtalyan teknik direktörün çalıştırmayı hedeflediği takım başka...

Sempremilan.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Milan, Gennaro Gattuso ve Stefano Pioli'den memnun kalmadı. Yaşanan bu gelişmelerin akabinde İtalyan devi, rotasını yeniden eski hocası Giampaolo'ya döndürebilir.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere yıllık 2 milyon euro maaş talep eden İtalyan teknik adam da Milan'ı istiyor.

F.BAHÇEYİ DÜŞÜNMEDİ BİLE
Öte yandan yer verilen bilgilere göre Giampaolo, Torino, Udinese ve Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini düşünmedi bile.

  1. 25.05.2020
  2. Güncelleme: 25.05.2020 18:14
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