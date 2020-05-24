Fenerbahçeli Isla'ya transfer çağrısı!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'ya ülkesine dönmesi yönünde baskılar artıyor. Sarı-lacivertli futbolcu hakkında açıklama yapan Şilili kaleci Johnny Herrera, tecrübeli ismin Universidad de Chile'de oynaması gerektiğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla'nın yeni adresinin ülkesi olması bekleniyor.
39 yaşındaki Şilili file bekçisi Johnny Herrera, Ulitmas Noticias'a yaptığı açıklamada Fenerbahçeli yıldıza çağrıda bulundu ve Universidad de Chile'ye dönmesini istediğini dile getirdi.
9 yıl boyunca Universidad de Chile forması giyen Herrera, ocak ayı transfer döneminde CD Everton'a transfer olmuştu. Isla ise daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesine dönmek istediğini dile getirmişti.
- 24.05.2020
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