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24 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçeli Isla'ya çağrısı!

Fenerbahçeli Isla'ya transfer çağrısı!

ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'ya ülkesine dönmesi yönünde baskılar artıyor. Sarı-lacivertli futbolcu hakkında açıklama yapan Şilili kaleci , tecrübeli ismin Universidad de Chile'de oynaması gerektiğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla'nın yeni adresinin ülkesi olması bekleniyor.

39 yaşındaki Şilili file bekçisi , Ulitmas Noticias'a yaptığı açıklamada Fenerbahçeli yıldıza çağrıda bulundu ve Universidad de Chile'ye dönmesini istediğini dile getirdi.

9 yıl boyunca Universidad de Chile forması giyen Herrera, ocak ayı döneminde CD Everton'a transfer olmuştu. Isla ise daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesine dönmek istediğini dile getirmişti.


  1. 24.05.2020
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