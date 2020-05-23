Fenerbahçeli eski yıldızın yeni tarzı çok konuşuldu! İşte o kare... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli eski yıldızın yeni tarzı çok konuşuldu! İşte o kare...

Fenerbahçeli eski yıldızın yeni tarzı çok konuşuldu! İşte o kare...

Fenerbahçeli eski yıldızın yeni tarzı çok konuşuldu! İşte o kare...

Tüm dünyanın corona virüs yüzünden eve kapanıp, kendi karantinalarını yaratmasıyla sosyal medyanın önemi de artmaya başladı. 'nin eski yıldızı , karantinada saç stilini değiştirdi. İşte çok konuşulan o kare...

'nin eski "Nöbetçi Golcüsü" , karantinaya özel tarzını değiştirdi. Saçlarını kazıtan ve bıyık bırakan Semih'in görüntüsü çok konuşuldu.

İşte o kare:

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  1. 23.05.2020
  2. Güncelleme: 23.05.2020 22:10
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