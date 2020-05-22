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22 Mayıs 2020, Cuma
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’dan ’e onur

UEFA’dan Alex’e onur

'nin efsane ismi de Souza, tarafından onurlandırıldı. twitter hesabı, Brezilyalı yıldızın sarı- lacivertli formayla 'nde yaptığı asistlerin videosunu yayınladı.

'nin efsane ismi de Souza, tarafından onurlandırıldı. twitter hesabı, Brezilyalı yıldızın sarı- lacivertli formayla 'nde yaptığı asistlerin videosunu yayınladı. Paylaşım binlerce beğeni topladı.
  1. 22.5.2020
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