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22 Mayıs 2020, Cuma
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'ndan Kuyt'a mesaj

Emre Belözoğlu'ndan Kuyt'a mesaj

Sarı-lacıvertlı forma altında geçirdiği üç sezonda camiada çok güzel anılar bırakan , Kanarya'ya destek olmaya devam ediyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan 'nun, eski takım arkadaşını telefonla arayarak için destek istediği öğrenildi.

Sarı-lacıvertlı forma altında geçirdiği üç sezonda camiada çok güzel anılar bırakan , Kanarya'ya destek olmaya devam ediyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan 'nun, eski takım arkadaşını telefonla arayarak için destek istediği öğrenildi. Feyenoord ile yardımcı hocalık konusunda yeni sözleşme imzalayan Hollandalı yıldızın, "Sen ve Volkan benim yakın dostlarımızsınız. F.Bahçe'nin bendeki yeri çok ayrı. Size her türlü desteği vermeye hazırım" dediği ifade edildi.
  1. 22.5.2020
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