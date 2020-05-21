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21 Mayıs 2020, Perşembe
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kulübünde kalacak

Palomino kulübünde kalacak

Stoper arayışlarını sürdüren 'ye, 'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'ya, kulübü 3 yıllık yeni kontrat önerdi.

Stoper arayışlarını sürdüren 'ye, 'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'ya, kulübü 3 yıllık yeni kontrat önerdi. Kanarya, boşa çıkacak 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşıp stoper sorununu çözmek istiyordu.
  1. 21.5.2020
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