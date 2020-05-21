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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Kanarya tekrar sahada

Kanarya tekrar sahada

Sarı-lacivertliler, pazartesi günü yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıkması üzerine dün hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

'de, corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara dün yaptığı antrenmanla yeniden başlandı. Sarı-lacivertlilerde pazartesi günü yapılan Covid-19 testleri negatif sonuç vermesiyle dün çalışmalara yeniden start verildi. 'ndeki antrenmanda Fenerbahçeli oyuncular 4'erli gruplar halinde çalıştı. Futbolcular topla yaptıkları ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam ettirdi. İdman aerobik koşuyla sona erdi. Futbolcuların kullanacağı her malzeme corona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
  1. 21.5.2020
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