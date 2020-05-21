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21 Mayıs 2020, Perşembe
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’yi unutamıyorum

Fenerbahçe’yi unutamıyorum

'nin eski golcüsü Washington, "F.Bahçe'yi çok sevmiştim ancak kalbimdeki rahatsızlık nedeniyle doktorlar oynamama izin vermedi ve büyük hayal kırıklığı yaşadım" dedi.

'nin eski golcüsü Washington, "F.Bahçe'yi çok sevmiştim ancak kalbimdeki rahatsızlık nedeniyle doktorlar oynamama izin vermedi ve büyük hayal kırıklığı yaşadım" dedi. 2002-03 sezonunda 1.5 milyon euro'ya Ponte Preta'dan F.Bahçe'ye gelen sambacı, Kanarya'da 12 maça çıkmış ve 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı. 'de çok güzel günler geçirdiğini belirten Washington, "Rahatsızlık yaşamasam daha da güzel olacaktı" dedi.
  1. 21.5.2020
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