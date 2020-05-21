Fenerbahçe'ye Rusya'dan piyango gibi haber! Teklif...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İtalya Ligi ekibi Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc'a talip çıktı.

Sarı lacivertlilerde istediği forma şansını bulamayan Sloven 10 numara için Krasnodar, kulüp yetkililerinin kapısını çaldı.

3 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük bir mali yükün altına giren ve nakit ihtiyacı bulunan Fenerbahçe'ye Miha Zajc için 3 milyon euroluk teklif yapıldı.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli'ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan'ı vermişti.