Fenerbahçe'ye Rusya'dan piyango gibi haber! Teklif...
Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geldi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali anlamda büyük sıkıntı içerisine giren sarı lacivertlilerin yıldızına Ruslar talip oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İtalya Ligi ekibi Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc'a talip çıktı.
Sarı lacivertlilerde istediği forma şansını bulamayan Sloven 10 numara için Krasnodar, kulüp yetkililerinin kapısını çaldı.
3 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük bir mali yükün altına giren ve nakit ihtiyacı bulunan Fenerbahçe'ye Miha Zajc için 3 milyon euroluk teklif yapıldı.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli'ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan'ı vermişti.
- 21.05.2020
- Güncelleme: 21.05.2020 17:01
- TFF'nin açıklaması sonrası Okan Buruk'tan flaş sözler! "Gerçekçi bulmuyorum"
- Levent Tüzemen: Küme düşmeme talebi çok tehlikeli
- Nihat Özdemir açıkladı: Süper Lig'in başlama tarihi için anlaştık
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Seyahatte yeni dönem
- Beşiktaş'ın transfer gündemini Serdar Sarıdağ değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye Rusya'dan piyango gibi haber! Teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.