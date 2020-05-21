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21 Mayıs 2020, Perşembe
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'ye Rusya'dan piyango gibi haber! Teklif...

Fenerbahçe'ye Rusya'dan piyango gibi haber! Teklif...

'ye transferde müjdeli haber geldi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali anlamda büyük sıkıntı içerisine giren sarı lacivertlilerin yıldızına Ruslar talip oldu. İşte detaylar...

'nin geçtiğimiz sezon İtalya Ligi ekibi Empoli'den kadrosuna kattığı 'a talip çıktı.

Sarı lacivertlilerde istediği forma şansını bulamayan Sloven 10 numara için , kulüp yetkililerinin kapısını çaldı.

3 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük bir mali yükün altına giren ve nakit ihtiyacı bulunan Fenerbahçe'ye Miha Zajc için 3 milyon euroluk teklif yapıldı.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli'ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan'ı vermişti.

  1. 21.05.2020
  2. Güncelleme: 21.05.2020 17:01
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