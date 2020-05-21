Duyurdular! Rui Vitoria Fenerabahçe'nin elinden kaçıyor
Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımın başına getirmeyi planladığı Portekizli Teknik Direktör Rui Vitoria için Arabistan'da yayın yapan Al Eqtisadiah gazetesi, sürpriz bir habere imza attı. Buna göre Suudi Kulübü, Vitoria'ya reddedilemez bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Suudi Arabistan Kulübü Al Nasr'ın teknik direktörü Riu Vitoria'yı Fenerbahçe'nin istediği ve müzakerelerin başladığı ifade edilmişti. Sarı lacivertlilere Suudilerden sürpriz bir atak geldi.
Arabistan'da yayın yapan Al Eqtisadiah gazetesinin haberine göre Al Nasr yönetimi, Portekizli teknik direktör ve yardımcılarına reddedilemeyecek bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Öte yandan haberin detaylarında Vitoria ile daha önce görüşmelerin askıya alındığı ancak Fenerbahçe'nin ciddi girişimleri sonrasında işin sıkı tutulduğu ifade edildi.
7 MİLYON DOLAR VERİYORLAR
Al Nasr ile beraber kupalar kaldıran Rui Vitoria'ya kulübü yıllık 7 milyon dolar maaş önerecek. Öte yandan Vitoria'nın yardımcılarına da aynı ücreti teklif edecekler.
KRİTİK DETAY: 'MÜZAKERELER OLUMLU'
Öte yandan Rui Vitoria ile Al Nasr'ın ilk temaslarının olumlu olduğu ve Portekizli teknik direktörün yüksek ihtimalle kulübüyle sözleşme yenileceği ifade edildi.
- 21.05.2020
- Güncelleme: 21.05.2020 12:26
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