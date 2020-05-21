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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Corona virüsü onu da vurdu! 'in bonservisi düştü

Corona virüsü onu da vurdu! Victor Moses'in bonservisi düştü

'de kiralık olarak forma giyen 'nin eski futbolcusu 'in bonservisi corona virüsü salgını sonrası düştü. Oyuncuyu satın almak isteyen Inter, 'ye 6 milyon sterlin önerecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından 'de kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu 'in bonservisi corona virüsü nedeniyle düştü.

UK Sun'da yer alan habere göre oyuncuyu kalıcı olarak renklerine bağlamak isteyen İtalyan ekibi, salgın nedeniyle ekonomisi olumsuz etkilendiği için 'ye 6 milyon sterlin önermeye karar verdi.

İngiliz temsilcisi, geçtiğimiz sezon 'ye kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu için 10 milyon sterlin talep ediyordu. Chelsea'nin Inter'in önerisine vereceği yanıt merak konusu oldu.

Victor Moses'in 2012 yılında transfer olduğu Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


  1. 21.05.2020
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