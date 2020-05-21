Corona virüsü onu da vurdu! Victor Moses'in bonservisi düştü
Inter'de kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Victor Moses'in bonservisi corona virüsü salgını sonrası düştü. Oyuncuyu satın almak isteyen Inter, Chelsea'ye 6 milyon sterlin önerecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Inter'de kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Moses'in bonservisi corona virüsü nedeniyle düştü.
UK Sun'da yer alan habere göre oyuncuyu kalıcı olarak renklerine bağlamak isteyen İtalyan ekibi, salgın nedeniyle ekonomisi olumsuz etkilendiği için Chelsea'ye 6 milyon sterlin önermeye karar verdi.
İngiliz temsilcisi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu için 10 milyon sterlin talep ediyordu. Chelsea'nin Inter'in önerisine vereceği yanıt merak konusu oldu.
Victor Moses'in 2012 yılında transfer olduğu Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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Corona virüsü onu da vurdu! Victor Moses'in bonservisi düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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