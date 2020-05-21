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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Bjelica'dan geri adım

Bjelica'dan geri adım

'nin gündemindeki teknik adamlardan , uzun süreli projeye sadık kalma şartıyla senelik 1.5 milyon euro'yu kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör konusunda her gün başka bir gelişme yaşanıyor. Bir gün "Erol Bulut ile anlaşma sağlandı" iddiaları ortaya atılıyor, ertesi gün Portekizli ve Hırvat hocaların isimleri kulislerde daha sık konuşulmaya başlanıyor. Dün de ile ilgili olumlu haberler geldi.

Daha önce yönetimin yıllık maksimum 1.5 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Hırvat hocanın, projeye sadık kalınması koşuluyla bu rakama "evet" dediği öğrenildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME ŞARTI

ile yollarını ayırdıktan sonra başka kulüplerden de teklifler aldığını söyleyen 48 yaşındaki hocaya, 'nin sunduğu rakamı sunan başka bir kulüp olmadığı kaydedildi. Önce beklentileri yüksek tutan Bjelica'nın, 4 yıllık sözleşme ve uzun süreli projeye uyulması koşuluyla F.Bahçe'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Projeye göre, Bjelica üç yıl içinde takımın % 50'sini alt yapıdan kuracak.

  1. 21.5.2020
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