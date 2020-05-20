Kulüpten 19 Mayıs kutlama mesajı
Fenerbahçe Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.
Siteden yayımlanan mesajda, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelemizin ateşini yakmasının 101. yıl dönümünde Ulu Önderimizi ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" denildi.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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