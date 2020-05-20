Kulüpten 19 Mayıs kutlama mesajı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kulüpten 19 Mayıs kutlama mesajı

Kulüpten kutlama mesajı

Kulüpten 19 Mayıs kutlama mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Siteden yayımlanan mesajda, "Ülkemizin kurucusu 'ün 1919'da 'a çıkarak bağımsızlık mücadelemizin ateşini yakmasının 101. yıl dönümünde Ulu Önderimizi ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" denildi.

  1. 20.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulüpten 19 Mayıs kutlama mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA