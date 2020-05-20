İşte Tottenham'ın Vedat Muriqi teklifi!
Fenerbahçe'nin geçen sezon Galatasaray'ın elinden kaparak renklerine bağladığı Vedat Muriqi, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin gözdesi haline geldi. Devre arasında Premier Lig ekibi Burnley'in talip olduğu ancak yönetimin gitmesine izin vermediği Kosovalı golcüye, İngiltere'den bir teklif daha geldiği öğrenildi.
Tottenham'ın 26 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli kulübe 4.5 milyon paund'luk (yaklaşık 5 milyon euro) bir teklif sunduğu ifade edildi. Bu arada İtalyan kulübü Lazio'nun da oyuncunun menajeri Haluk Canatar ile temas kurduğu ve fiyat bilgisi aldığı öğrenildi. Napoli'nin de Muriqi'i istediği konuşuluyor.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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