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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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İşte Tottenham'ın teklifi!

İşte Tottenham'ın Vedat Muriqi teklifi!

'nin geçen sezon 'ın elinden kaparak renklerine bağladığı , İtalyan ve İngiliz kulüplerinin gözdesi haline geldi. Devre arasında ekibi Burnley'in talip olduğu ancak yönetimin gitmesine izin vermediği Kosovalı golcüye, 'den bir teklif daha geldiği öğrenildi.

Tottenham'ın 26 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli kulübe 4.5 milyon paund'luk (yaklaşık 5 milyon euro) bir teklif sunduğu ifade edildi. Bu arada İtalyan kulübü Lazio'nun da oyuncunun menajeri Haluk Canatar ile temas kurduğu ve fiyat bilgisi aldığı öğrenildi. 'nin de Muriqi'i istediği konuşuluyor.

  1. 20.5.2020
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