İşte Tottenham'ın Vedat Muriqi teklifi!

Tottenham'ın 26 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli kulübe 4.5 milyon paund'luk (yaklaşık 5 milyon euro) bir teklif sunduğu ifade edildi. Bu arada İtalyan kulübü Lazio'nun da oyuncunun menajeri Haluk Canatar ile temas kurduğu ve fiyat bilgisi aldığı öğrenildi. Napoli'nin de Muriqi'i istediği konuşuluyor.