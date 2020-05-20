Son dakika: Fransa'dan olay iddia! Nando de Colo Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fransa'dan olay iddia! 'de beklenmedik ayrılık

Fransa'dan olay iddia! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

'de son dakika ayrılık haberi... Fransız basını, sarı lacivertlilerin sezon başında kadrosuna büyük umutlarla dahil ettiği Nando ile ilgili flaş bir bilgiyi okuyucularıyla paylaştı. Buna göre De Colo, sarı lacivertlilerden ayrılabilir! İşte nedeni... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de yaprak dökümü başlıyor... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Basketbol Ligi tescil edilirken, takımlar da uğradığı mali zararı en aza indirmek için çalışmalarını yürütüyor.

Bu bağlamda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe de, bütçesinde daralmaya gideceğinin sinyallerini vermişti.

Fransız basını, konu ile ilgili yaptığı haberde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Nando 'nun, sarı lacivertli takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

BÜTÇE AZALIRSA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, bütçesini daratmaya gitmesi halinde, oyuncularıyla yıllık ücret konusunda yeniden anlaşmak için teklif götürecek.

Bu teklifin Nando de Colo tarafından kabul edilmeyeceği aktarılırken, iki tarafın uzlaşamaması halinde ayrılığın kaçınılmaz olduğu belirtildi.

  1. 20.05.2020
  2. Güncelleme: 20.05.2020 12:56
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