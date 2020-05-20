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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'nin eski yıldızı 'ten kötü haber!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bojan Bogdanovic'ten kötü haber!

Amerikan () ekibi 'ın Hırvat skoreri daha önce ülkemizde Beko forması da giymiş olan , sakatlığı nedeniyle gelecek sezona kadar forma giyemeyecek.

'in internet sitesinde yer alan haberde, 31 yaşındaki Bogdanovic'in ocak ayında sakatlık yaşadığı sağ el bileğinden başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

Bogdanovic'in yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan NBA sezonunun devam etmesi halinde takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Geçmiş yıllarda 'de de forma giyen Bogdanovic, NBA'de , ve 'ta oynadıktan sonra geçen sene 'a imza atmıştı.

Tecrübeli basketbolcu, bu sezon Jazz formasıyla çıktığı 63 maçta 20,2 sayı, 4,1 ribaunt, 2,1 asist ortalamalarıyla oynadı.

  1. 20.05.2020
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