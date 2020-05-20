Fenerbahçeliler Hollanda’da alkış topladı

Hollanda Fenerbahçeliler Derneği, Covıd-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Dernek Başkanı Ahmet Kızıltepe ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 200 koli gıda yardımı yapıldı.