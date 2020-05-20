Fenerbahçeliler Hollanda’da alkış topladı
Hollanda Fenerbahçeliler Derneği, Covıd-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.
Hollanda Fenerbahçeliler Derneği, Covıd-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Dernek Başkanı Ahmet Kızıltepe ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 200 koli gıda yardımı yapıldı.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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