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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fenerbahçeliler Hollanda’da alkış topladı

Fenerbahçeliler Hollanda’da alkış topladı

, Covıd-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Hollanda Fenerbahçeliler Derneği, Covıd-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Dernek Başkanı Ahmet ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 200 koli gıda yardımı yapıldı.

  1. 20.5.2020
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