Fenerbahçe Ravil Tagir için teklifini yaptı!

TFF 1. Lig'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan, geleceğin süper yetenekleri arasında gösterilen Ravil için Altınordu yönetimiyle bir görüşme yapıldı. Daha önce İzmir ekibinden Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer eden sarı-lacivertli yönetimin Ahıska Türkü Ravil Tagir için 1 milyon euro önerdiği bildirildi.