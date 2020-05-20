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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ravil Tagir için teklifini yaptı!

için teklifini yaptı!

Fenerbahçe Ravil Tagir için teklifini yaptı!

Altınordu Kulübü, Berke ve Barış'ta olduğu gibi "Avrupa'ya göndereceğiz" dese de 'nin 17 yaşındaki stoper ısrarı sürüyor.

1. Lig'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan, geleceğin süper yetenekleri arasında gösterilen Ravil için Altınordu yönetimiyle bir görüşme yapıldı. Daha önce ekibinden Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer eden sarı-lacivertli yönetimin için 1 milyon euro önerdiği bildirildi.

  1. 20.5.2020
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