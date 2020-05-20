Fenerbahçe Ravil Tagir için teklifini yaptı!
Altınordu Kulübü, Berke ve Barış'ta olduğu gibi "Avrupa'ya göndereceğiz" dese de Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir ısrarı sürüyor.
TFF 1. Lig'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan, geleceğin süper yetenekleri arasında gösterilen Ravil için Altınordu yönetimiyle bir görüşme yapıldı. Daha önce İzmir ekibinden Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer eden sarı-lacivertli yönetimin Ahıska Türkü Ravil Tagir için 1 milyon euro önerdiği bildirildi.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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