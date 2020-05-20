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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'na sürpriz telefon! ''Gelmeye hazırım''

Emre Kılınç'tan 'na sürpriz telefon!

Emre Kılınç'tan Emre Belözoğlu'na sürpriz telefon!

’ın da gündeminde olan ’un yıldız ismi, ’nu arayıp “Gelmeye hazırım” dedi. sezon sonunda Emre Kılınç'ı kadrosuna katıp ezeli rakibine transfer çalımı atmayı hedefliyor.

'nin transfer gündeminde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süre önce 'nun bizzat telefon edip "Bize gel" çağrısı yaptığı isimlerden Sivassporlu Emre Kılınç, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Takım arkadaşı Yandaş ile birlikte ile ön protokol yaptığı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncunun Emre'ye telefonla ulaşıp, "Ağabey karşı taraftan hâlâ somut bir hamle yok. Mert Hakan'ı aramışlar. Hala beni takımda görmek istiyorsanız, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırım" dediği iddia edildi.

  1. 20.5.2020
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