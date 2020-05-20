Emre Kılınç'tan Emre Belözoğlu'na sürpriz telefon!
Galatasaray’ın da gündeminde olan Sivasspor’un yıldız ismi, Emre Belözoğlu’nu arayıp “Gelmeye hazırım” dedi. Fenerbahçe sezon sonunda Emre Kılınç'ı kadrosuna katıp ezeli rakibine transfer çalımı atmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süre önce Emre Belözoğlu'nun bizzat telefon edip "Bize gel" çağrısı yaptığı isimlerden Sivassporlu Emre Kılınç, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ile birlikte Galatasaray ile ön protokol yaptığı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncunun Emre'ye telefonla ulaşıp, "Ağabey karşı taraftan hâlâ somut bir hamle yok. Mert Hakan'ı aramışlar. Hala beni takımda görmek istiyorsanız, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırım" dediği iddia edildi.
- 20.5.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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