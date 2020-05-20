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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Boykot iddiası!

Boykot iddiası!

Takım bugün çalışmalara başlayacak ama bazı futbolcuların idmanlara katılmayı boykot edebileceği öğrenildi. Özellikle son dönemde 'den ayrılmak istediğini söyleyen Kruse'nin çalışmalarda yer almak istemediği iddia edildi.

Takım bugün çalışmalara başlayacak ama bazı futbolcuların idmanlara katılmayı boykot edebileceği öğrenildi. Özellikle son dönemde 'den ayrılmak istediğini söyleyen Kruse'nin çalışmalarda yer almak istemediği iddia edildi.

  1. 20.5.2020
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