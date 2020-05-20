Boykot iddiası!
Takım bugün çalışmalara başlayacak ama bazı futbolcuların idmanlara katılmayı boykot edebileceği öğrenildi. Özellikle son dönemde Türkiye'den ayrılmak istediğini söyleyen Kruse'nin çalışmalarda yer almak istemediği iddia edildi.
Takım bugün çalışmalara başlayacak ama bazı futbolcuların idmanlara katılmayı boykot edebileceği öğrenildi. Özellikle son dönemde Türkiye'den ayrılmak istediğini söyleyen Kruse'nin çalışmalarda yer almak istemediği iddia edildi.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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