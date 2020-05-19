Ravil’den kötü haber

Fenerbahçe'ye, transfer gündemindeki Ravil Tagir'den kötü haber geldi. 16 yaşında TFF 1. Lig'de görev almaya başlayan Ahıska Türkü olan Ravil için sarı-lacivertliler Altınordu kulübüne teklif yapmıştı. Daha önce Berke ve Barış'ta beklenen gelişimi göremeyen Altınordu'nun, Ravil'i Avrupa'dan bir takıma göndermek istediği, Juve'nin talipler arasında olduğu öğrenildi.