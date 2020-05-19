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19 Mayıs 2020, Salı
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Ravil’den kötü haber

Ravil’den kötü haber

'ye, gündemindeki 'den kötü haber geldi. 16 yaşında 1. Lig'de görev almaya başlayan olan Ravil için sarı-lacivertliler kulübüne teklif yapmıştı. Daha önce Berke ve Barış'ta beklenen gelişimi göremeyen Altınordu'nun, Ravil'i Avrupa'dan bir takıma göndermek istediği, Juve'nin talipler arasında olduğu öğrenildi.

'ye, gündemindeki 'den kötü haber geldi. 16 yaşında 1. Lig'de görev almaya başlayan olan Ravil için sarı-lacivertliler kulübüne teklif yapmıştı. Daha önce Berke ve Barış'ta beklenen gelişimi göremeyen Altınordu'nun, Ravil'i Avrupa'dan bir takıma göndermek istediği, Juve'nin talipler arasında olduğu öğrenildi.

  1. 19.5.2020
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