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19 Mayıs 2020, Salı
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Hasan Ali ayrılık için gün sayıyor

Hasan Ali ayrılık için gün sayıyor

Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek 'ın ayrılması neredeyse kesinleşti gibi.

Yönetimin hala görüşme talebinde bulunmadığı tecrübeli sol bekin şimdiden kulüp arayışına başladığı öğrenildi. , antrenmanlar iptal olunca evde özel antrenörle çalışıyor.

  1. 19.5.2020
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