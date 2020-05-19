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19 Mayıs 2020, Salı
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’den imzası

Fenerbahçe’den WEPs imzası

Kulübü, 'in kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına güçlenmesini hedefleyen 'nin () imzacısı oldu.

Kulübü, 'in kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına güçlenmesini hedefleyen 'nin () imzacısı oldu.

  1. 19.5.2020
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