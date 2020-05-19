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19 Mayıs 2020, Salı
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'de takım testten geçti

Fenerbahçe'de takım testten geçti

'de geçtiğimiz hafta çıkan pozitif corona virüsü vakaların ardından, futbolcular teknik, idari heyet ve tesislerde görev yapan personel, yetkililerden alınan özel izinle dün Samandıra 'nde corona virüsü testinden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili bir paylaşım yapılmazken test sonuçlarının iki gün içinde açıklanacağı ve buna göre bir antrenman programı yapılacağı öğrenildi.

  1. 19.5.2020
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