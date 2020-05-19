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19 Mayıs 2020, Salı
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milli yıldız için teklifini yaptı!

Fenerbahçe milli yıldız için teklifini yaptı!

Süper Lig ekiplerinden yerli operasyonunu sürdürüyor. ve Mert Çetin için nabız yoklamaya devam eden sarı-lacivertliler, A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcusu için Wolfsburg'a kiralama teklifini sundu.

Yeni sezona genç, dinamik ve maliyeti düşük bir kadroyla girmek isteyen , orta sahayı Alman ekolünden gelen isimlerle güçlendirmeyi planlıyor.

ile sözleşmesi bitecek 'e Emre Belözoğlu aracılığıyla teklif götüren sarı-lacivertliler, Alman alt yapısında yetişen milli futbolcumuz 'yı gündemine aldı. 2017'de 12.5 milyon euro'ya gittiği Wolfsburg'da beklenen patlamayı yapamayan ve devre arasında Union Berlin'e kiralanan 28 yaşındaki 10 numara için bonservisi elinde bulunduran Wolfsburg ile temas kuruldu.



Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Alman kulübünün, Fenerbahçe'nin kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe de henüz kariyerinin ortasında olan yetenekli oyuncuyu, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

  1. 19.5.2020
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