Fenerbahçe milli yıldız için teklifini yaptı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yerli operasyonunu sürdürüyor. Nuri Şahin ve Mert Çetin için nabız yoklamaya devam eden sarı-lacivertliler, A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcusu Yunus Mallı için Wolfsburg'a kiralama teklifini sundu.
Yeni sezona genç, dinamik ve maliyeti düşük bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, orta sahayı Alman ekolünden gelen isimlerle güçlendirmeyi planlıyor.
Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek Nuri Şahin'e Emre Belözoğlu aracılığıyla teklif götüren sarı-lacivertliler, Alman alt yapısında yetişen milli futbolcumuz Yunus Mallı'yı gündemine aldı. 2017'de 12.5 milyon euro'ya gittiği Wolfsburg'da beklenen patlamayı yapamayan ve devre arasında Union Berlin'e kiralanan 28 yaşındaki 10 numara için bonservisi elinde bulunduran Wolfsburg ile temas kuruldu.
Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Alman kulübünün, Fenerbahçe'nin kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe de henüz kariyerinin ortasında olan yetenekli oyuncuyu, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
- 19.5.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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