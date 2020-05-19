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19 Mayıs 2020, Salı
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Bucalı Cihan’a teklif

Bucalı Cihan’a teklif

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Buca altyapısında yetişip şimdiden ekiplerinin gözdesi haline gelen 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur için birçok teklif aldıklarını ifade etti.

'den 6, 1.Lig'den ise 1 takımın Barış'ı istediğini dile getiren Başkan Aktaş, " Başkanı Sayın ile de bir görüşmemiz oldu. Teklifleri değerlendiriyoruz" dedi.

  1. 19.5.2020
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