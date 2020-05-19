Bjelica sabırları taşırdı

Koç'un, ilk etapta görev süresine göre 1+2 yıllık teklif götürdüğü Bjelica, sözleşme süresinin 3 yıl olmasını istemişti. Yönetim bu konuya anlayış gösterip talebine olumlu yanıt verdiği Bjelica'ya 1 milyon euro önerdi. Rakam 3. görüşmede 1.5 milyona çıktı ama 48 yaşındaki hoca 3 milyon euro'da diretti. Bu duruma sinirlenen Koç, köprüleri attı ve transferden vazgeçti.