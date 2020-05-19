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19 Mayıs 2020, Salı
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Bjelica sabırları taşırdı

Bjelica sabırları taşırdı

Nenad Bjelica'da yaşanan pürüz ortaya çıktı. Başkan 'un üç kez görüştüğü Hırvat teknik adamın, sürekli talepkar bir tavır sergilemesi sabırları taşırdı.

Koç'un, ilk etapta görev süresine göre 1+2 yıllık teklif götürdüğü Bjelica, sözleşme süresinin 3 yıl olmasını istemişti. Yönetim bu konuya anlayış gösterip talebine olumlu yanıt verdiği Bjelica'ya 1 milyon euro önerdi. Rakam 3. görüşmede 1.5 milyona çıktı ama 48 yaşındaki hoca 3 milyon euro'da diretti. Bu duruma sinirlenen Koç, köprüleri attı ve transferden vazgeçti.

  1. 19.5.2020
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