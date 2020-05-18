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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Testler bitmeden antrenman yok

Testler bitmeden antrenman yok

'nde iki personelde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle antrenmanlar durdurulmuştu. Kulüpte salgına yakalanan toplam 11 kişiden biri olan genel sekreter , bu hafta içinde kulüpte 135 corana virüsü testi daha yapılacağını açıklamıştı. Antrenmanlara bir süredir ara veren 'nin tüm testler bittikten sonra sahaya döneceği bildirildi.

Can Bartu Tesisleri'nde iki personelde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle antrenmanlar durdurulmuştu. Kulüpte salgına yakalanan toplam 11 kişiden biri olan genel sekreter , bu hafta içinde kulüpte 135 corana virüsü testi daha yapılacağını açıklamıştı. Antrenmanlara bir süredir ara veren 'nin tüm testler bittikten sonra sahaya döneceği bildirildi.

  1. 18.5.2020
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