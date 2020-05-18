Testler bitmeden antrenman yok
Can Bartu Tesisleri'nde iki personelde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle antrenmanlar durdurulmuştu. Kulüpte salgına yakalanan toplam 11 kişiden biri olan genel sekreter Burak Kızılhan, bu hafta içinde kulüpte 135 corana virüsü testi daha yapılacağını açıklamıştı. Antrenmanlara bir süredir ara veren Fenerbahçe'nin tüm testler bittikten sonra sahaya döneceği bildirildi.
Can Bartu Tesisleri'nde iki personelde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle antrenmanlar durdurulmuştu. Kulüpte salgına yakalanan toplam 11 kişiden biri olan genel sekreter Burak Kızılhan, bu hafta içinde kulüpte 135 corana virüsü testi daha yapılacağını açıklamıştı. Antrenmanlara bir süredir ara veren Fenerbahçe'nin tüm testler bittikten sonra sahaya döneceği bildirildi.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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