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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Stoch'tan Fenerbahçe itirafı! "Türkler sayesinde..."

Stoch'tan itirafı! "Türkler sayesinde..."

Stoch'tan Fenerbahçe itirafı! "Türkler sayesinde..."

'de bir dönem ve forması giyen , basınına verdiği röportajda günlerinden bahsetti. Şu anda 'ın takımında top koşturan Slovak yıldız, 2012'de Fenerbahçe formasıyla attığı golle kazandığı Puskas ödülüne de değindi. İşte detaylar...

'nin 2010 yılında İngiliz devi 'den transfer ettiği ve daha sonra aralarında 'un da yer aldığı çeşitli kulüplere kiraladığı , anılarını basınına anlattı.

Şu anda kariyerine ekibi 'ta devam eden Slovak yıldızın sözlerinden satır başları şu şekilde:

"EN İYİ YILIM TWENTE'DE GEÇTİ"
"Kariyerimdeki en güzel yıl, Hollanda'da Twente ile şampiyonluk yaşadığım yıl. İlk sezonumdu, bunu hiç unutmam. Şampiyonluk sonrasında otobüste kutlama yapıyorduk, Theo Janssen otobüsü durdurup bira alıyordu. Otobüste tuvalet de yoktu, arada inip, çalılıkların arasına işiyorduk. Sonra koşa koşa otobüse dönüyorduk."

"DÜNYA KUPASI SIRASINDA F.BAHÇE'YE İMZA ATTIM"
"O günün, Hollanda'daki son günüm olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra fiziksel testler için Chelsea'ye döndüm, ardından 'daki için Slovakya ile birlikte yola çıktım. Turnuva sırasında da Fenerbahçe'ye imza attım."

"TÜRK TARAFTARLAR SAYESİNDE..."
"2012'de Puskas Yılın Golü ödülünü aldım. Ballon d'Or ödülünün olduğu törendi ve orada dünyanın en iyi oyuncuları, en iyi teknik direktörleri ile birlikteydım. Cennette gibiydim. Tören devam ederken, kazandığımı bilmiyordum, oylama devam ediyordu. , Falcao ya da ben kazanacaktım. Sonunda oyların yüzde 80'ini alarak ben kazandım, Türk taraftarların oylarının da büyük etkisi vardı, onlar sayesinde kazandım diyebilirim."

  1. 18.05.2020
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