Ömer Faruk’a ‘hazır ol’ emri
Fenerbahçe'nin gelecek vadeden yeteneklerinde Ömer Faruk Beyaz'a "Hazır ol" emri geldi.
Uzun zamandır A takımla idmanlara çıkan 17 yaşındaki 10 numara ile özel ilgilenen Emre Belözoğlu, "Hazır ol. Bu sene takımda şans bulacaksın. Fizik kapasiteni geliştirmeye çalış" dediği öğrenildi. Ömer Faruk Beyaz, yüksek top tekniği ile Avrupa çapında büyük yetenek olarak gösteriliyor.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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