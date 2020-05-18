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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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’a ‘hazır ol’ emri

Ömer Faruk’a ‘hazır ol’ emri

'nin gelecek vadeden yeteneklerinde Beyaz'a "Hazır ol" emri geldi.

Uzun zamandır A takımla idmanlara çıkan 17 yaşındaki 10 numara ile özel ilgilenen Emre Belözoğlu, "Hazır ol. Bu sene takımda şans bulacaksın. Fizik kapasiteni geliştirmeye çalış" dediği öğrenildi. Beyaz, yüksek top tekniği ile Avrupa çapında büyük yetenek olarak gösteriliyor.

  1. 18.5.2020
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