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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Ayrılık iddialarına yanıt! "Daha misyonumu tamamlamadım"

'de kalmak istiyor

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'de kalmak istiyor

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan , bu iddialara yanıt verdi. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmayı düşünmediğini dile getirdi.

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takımdan ayrılmayı asla düşünmediğini söyledi.

Takvim'de yer alan habere göre hakkında çıkan söylentilere kulaklarını tamamen tıkadığını vurgulayan sarı-lacivertli oyuncu, "Yönetimin benimle görüşeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'de daha misyonumu tamamlamadığımı düşünüyorum. Burada daha çok kupalar kaldıracağımıza eminim" dedi.

Hasan Ali kendisine yapılan tekliflerle ilgilenmediğini vurgulayarak, "Yönetimin benimle görüşerek anlaşacağımıza eminim" dedi.

2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen deneyimli futbolcu, bu sezon çok fazla süre alamadı ve yalnızca 12 maçta forma giydi.

  1. 18.05.2020
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