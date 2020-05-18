Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer atağını yazdılar! Kudus için Dortmund da devrede - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin bombası basına sızdı! Dortmund...

'nin atağını yazdılar! Kudus için Dortmund da devrede

Fenerbahçe'nin transfer atağını yazdılar! Kudus için Dortmund da devrede

'de son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, aradığı süper yeteneği buldu. Fenerbahçe ile beraber Borussia Dortmund gibi dev takımların da talip olduğu aktarılan isim için Sky Almanya, özel bir haber yayınladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Kanarya, gelecek sezonun kadro yapılandırması için kollarını sıvadı.

Bu bağlamda dünyaca ünlü spor yayın organı Sky, Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde olduğu o ismi yazdı.

MOHAMMED KUDUS İÇİN DEVLER TAKİPTE

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Danimarka'nin Nordsjaelland takımında forma giyen , şu sıralar çok heyecanlı. 19 yaşındaki futbolcu, özel olarak çalışıyor. Orta sahanın göbeğinde ve forvet hattında başarılı bir performans sergileyebiliyor.

Belçika'nın Het Belang van Limburg gazetesi, Avrupa'nın önde gelen takımlarının oyuncuyla ilgilendiğini bildirdi.

Öncelikle Genk'in, oyuncuyla temasa geçtiği aktarılan haberde, Bundesliga ekiplerinden Borussua Dortmund ve Eintracht Frankfurt ile beraber, Premier Lig ekibi Everton, Serie A kulübü Roma ve Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor.

MOHAMMED KUDUS KİMDİR?

2 Ağustos 2000 tarihinde Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen Kudus, 1.77 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Kariyerine 2017-18 sezonunda Right to Dream Academy'da başlayan Kudus, daha sonra sırasıyla Nordsjaelland Reserves ve Nordsjaelland takımlarında oynadı.

Kudus bu sezon toplamda çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol üretirken 1 de asist yaptı.

  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 10:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin transfer atağını yazdılar! Kudus için Dortmund da devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA