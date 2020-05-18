Fenerbahçe'nin transfer atağını yazdılar! Kudus için Dortmund da devrede

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Kanarya, gelecek sezonun kadro yapılandırması için kollarını sıvadı.

Bu bağlamda dünyaca ünlü spor yayın organı Sky, Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde olduğu o ismi yazdı.

MOHAMMED KUDUS İÇİN DEVLER TAKİPTE

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Danimarka'nin Nordsjaelland takımında forma giyen Mohammed Kudus, şu sıralar çok heyecanlı. 19 yaşındaki futbolcu, özel olarak çalışıyor. Orta sahanın göbeğinde ve forvet hattında başarılı bir performans sergileyebiliyor.

Belçika'nın Het Belang van Limburg gazetesi, Avrupa'nın önde gelen takımlarının oyuncuyla ilgilendiğini bildirdi.

Öncelikle Genk'in, oyuncuyla temasa geçtiği aktarılan haberde, Bundesliga ekiplerinden Borussua Dortmund ve Eintracht Frankfurt ile beraber, Premier Lig ekibi Everton, Serie A kulübü Roma ve Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor.

MOHAMMED KUDUS KİMDİR?

2 Ağustos 2000 tarihinde Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen Kudus, 1.77 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Kariyerine 2017-18 sezonunda Right to Dream Academy'da başlayan Kudus, daha sonra sırasıyla Nordsjaelland Reserves ve Nordsjaelland takımlarında oynadı.

Kudus bu sezon toplamda çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol üretirken 1 de asist yaptı.