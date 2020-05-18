Fenerbahçe'nin transfer atağını yazdılar! Kudus için Dortmund da devrede
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, aradığı süper yeteneği buldu. Fenerbahçe ile beraber Borussia Dortmund gibi dev takımların da talip olduğu aktarılan isim için Sky Almanya, özel bir haber yayınladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Kanarya, gelecek sezonun kadro yapılandırması için kollarını sıvadı.
Bu bağlamda dünyaca ünlü spor yayın organı Sky, Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde olduğu o ismi yazdı.
MOHAMMED KUDUS İÇİN DEVLER TAKİPTE
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Danimarka'nin Nordsjaelland takımında forma giyen Mohammed Kudus, şu sıralar çok heyecanlı. 19 yaşındaki futbolcu, özel olarak çalışıyor. Orta sahanın göbeğinde ve forvet hattında başarılı bir performans sergileyebiliyor.
Belçika'nın Het Belang van Limburg gazetesi, Avrupa'nın önde gelen takımlarının oyuncuyla ilgilendiğini bildirdi.
Öncelikle Genk'in, oyuncuyla temasa geçtiği aktarılan haberde, Bundesliga ekiplerinden Borussua Dortmund ve Eintracht Frankfurt ile beraber, Premier Lig ekibi Everton, Serie A kulübü Roma ve Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor.
MOHAMMED KUDUS KİMDİR?
2 Ağustos 2000 tarihinde Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen Kudus, 1.77 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Kariyerine 2017-18 sezonunda Right to Dream Academy'da başlayan Kudus, daha sonra sırasıyla Nordsjaelland Reserves ve Nordsjaelland takımlarında oynadı.
Kudus bu sezon toplamda çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol üretirken 1 de asist yaptı.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 10:18
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin transfer atağını yazdılar! Kudus için Dortmund da devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.