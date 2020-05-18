Erol Bulut: Herkesin aklına ben geldim

Spor yorumcusu Haldun Domaç'ın youtube kanalına konuk olan Alanyaspor'un genç hocası, Başkan Koç'un bahsettiği özelliklerin kendisinde olduğuna söyledi. Bulut, ''Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum" dedi.