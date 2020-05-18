Erol Bulut: Herkesin aklına ben geldim
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı anılan başlıca isimlerden olan Erol Bulut, ilk kez transferle ilgili net ifadeler kullandı. Alanyaspor’un hocası Erol Bulut, Fenerbahçe’ye transferi ve Ali Koç’un açıklamalarıyla ilgili net ifadeler kullandı.
Spor yorumcusu Haldun Domaç'ın youtube kanalına konuk olan Alanyaspor'un genç hocası, Başkan Koç'un bahsettiği özelliklerin kendisinde olduğuna söyledi. Bulut, ''Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum" dedi.
- 18.5.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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