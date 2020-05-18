Erol Bulut: Herkesin aklına ben geldim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Erol Bulut: Herkesin aklına ben geldim

: Herkesin aklına ben geldim

Erol Bulut: Herkesin aklına ben geldim

'de teknik direktörlük için adı anılan başlıca isimlerden olan , ilk kez transferle ilgili net ifadeler kullandı. ’un hocası Erol Bulut, Fenerbahçe’ye transferi ve ’un açıklamalarıyla ilgili net ifadeler kullandı.

Spor yorumcusu Haldun Domaç'ın youtube kanalına konuk olan 'un genç hocası, Başkan Koç'un bahsettiği özelliklerin kendisinde olduğuna söyledi. Bulut, ''Sayın başkan bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum" dedi.

  1. 18.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erol Bulut: Herkesin aklına ben geldim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA