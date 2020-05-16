Razvan Lucescu ilk kez konuştu
Ersun Yanal'ın ardından Fenerbahçe'nin gündemine gelen teknik adamlardan olan Razvan Lucescu, ülkesi Romanya'da bir spor programına konuştu.
Sarı-lacivertlilerle ilgili soruya yanıt veren Rumen hoca, "Al Hilal ile 2021 yılına kadar sözleşmem var ve başka takımla ilgilenmiyorum. Burada kariyerimin en önemli başarısını yaşadım ve Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Ligde ilk sıradayız ve kupada yarı finaldeyiz. Düşüncem sözleşmemi tamamlamak" diye konuştu.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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