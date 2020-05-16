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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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ilk kez konuştu

Razvan Lucescu ilk kez konuştu

'ın ardından 'nin gündemine gelen teknik adamlardan olan , ülkesi Romanya'da bir spor programına konuştu.

Sarı-lacivertlilerle ilgili soruya yanıt veren Rumen hoca, "Al Hilal ile 2021 yılına kadar sözleşmem var ve başka takımla ilgilenmiyorum. Burada kariyerimin en önemli başarısını yaşadım ve Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Ligde ilk sıradayız ve kupada yarı finaldeyiz. Düşüncem sözleşmemi tamamlamak" diye konuştu.

  1. 16.5.2020
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