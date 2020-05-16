Muriqi'nin halefi belirlendi! Görüşmeler başlayacak

Hırvatistan'da yayın yapan Bljesak, dün Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriç'in yüksek bir bedelle satılması halinde sarı-lacivertlilerin Mirko Maric'i renklerine katacağı ileri sürüldü. Hırvat ekibi Osijek ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.88 boyundaki forvet, bu sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 19 gol sevinci yaşadı. Bosna Hersek asıllı olan 24 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda gösterdiği performansla Hırvatistan'da öne çıkan isimlerden oldu. Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 2 kez giyen Maric, kariyerinde Brijeg, Lokomotiv Zagreb, Videoton'da oynadı.