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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Muriqi'nin halefi belirlendi! Görüşmeler başlayacak

Muriqi'nin halefi belirlendi! Görüşmeler başlayacak

’nin Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Hırvat ’i kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

Hırvatistan'da yayın yapan Bljesak, dün ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriç'in yüksek bir bedelle satılması halinde sarı-lacivertlilerin 'i renklerine katacağı ileri sürüldü. Hırvat ekibi Osijek ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.88 boyundaki forvet, bu sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 19 gol sevinci yaşadı. asıllı olan 24 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda gösterdiği performansla Hırvatistan'da öne çıkan isimlerden oldu. Hırvatistan 'nın formasını da 2 kez giyen Maric, kariyerinde Brijeg, Lokomotiv Zagreb, Videoton'da oynadı.

  1. 16.5.2020
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