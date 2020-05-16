Muriqi'nin halefi belirlendi! Görüşmeler başlayacak
Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Hırvat Mirko Maric’i kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
Hırvatistan'da yayın yapan Bljesak, dün Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriç'in yüksek bir bedelle satılması halinde sarı-lacivertlilerin Mirko Maric'i renklerine katacağı ileri sürüldü. Hırvat ekibi Osijek ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.88 boyundaki forvet, bu sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 19 gol sevinci yaşadı. Bosna Hersek asıllı olan 24 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda gösterdiği performansla Hırvatistan'da öne çıkan isimlerden oldu. Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 2 kez giyen Maric, kariyerinde Brijeg, Lokomotiv Zagreb, Videoton'da oynadı.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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