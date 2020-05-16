Kızılhan’ın testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe sitesinden yapılan açıklama yönetimden bir ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri Burak Kızılhan, kendisinde Covid 19 bulgularına rastlandığını belirterek, "İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.