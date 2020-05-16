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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kızılhan’ın testi pozitif çıktı

Kızılhan’ın testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde sitesinden yapılan açıklama yönetimden bir ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri , kendisinde Covid 19 bulgularına rastlandığını belirterek, " tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde sitesinden yapılan açıklama yönetimden bir ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri , kendisinde Covid 19 bulgularına rastlandığını belirterek, " tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

  1. 16.5.2020
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