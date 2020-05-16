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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Hasan Ali boş durmuyor

Hasan Ali boş durmuyor

Corona virüsü nedeniyle liglerin oynanmadığı dönemde boş durmuyor. 'deki geleceği tartışma konusu olan tecrübeli sol bek, form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu ile çalışıyor.

Corona virüsü nedeniyle liglerin oynanmadığı dönemde boş durmuyor. 'deki geleceği tartışma konusu olan tecrübeli sol bek, form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu ile çalışıyor. Akarsu'nun instagram hesabından yayınladığı videoda tempolu çalışmalar yapan Hasan'ın hırslı görüntüleri dikkat çekiyor.

  1. 16.5.2020
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