Hasan Ali boş durmuyor
Corona virüsü nedeniyle liglerin oynanmadığı dönemde Hasan Ali Kaldırım boş durmuyor. Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan tecrübeli sol bek, form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile çalışıyor.
Corona virüsü nedeniyle liglerin oynanmadığı dönemde Hasan Ali Kaldırım boş durmuyor. Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan tecrübeli sol bek, form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile çalışıyor. Akarsu'nun instagram hesabından yayınladığı videoda tempolu çalışmalar yapan Hasan'ın hırslı görüntüleri dikkat çekiyor.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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