Fenerbahçe Cenk Özkaçar için resmi teklif yaptı!
Gelecek vaat eden isimleri yakın takibe alan Fenerbahçe, İsmail Yüksek'ten sonra Altay'ın yıldızı Cenk Özkaçar'a da göz dikti. İzmir ekibine resmi teklifini ileten sarı-lacivertlilerin bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.
Trabzon başta olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan Cenk Özkaçar için resmi teklif yapan sarı-lacivertlilerin ısrarcı davrandığı öğrenildi. Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun genç isimlerin transferinde etkin rol oynadığı kaydedildi.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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