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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3 büyük rakibinin gözdesine resmi teklif yaptı!

için resmi teklif yaptı!

Fenerbahçe Cenk Özkaçar için resmi teklif yaptı!

Gelecek vaat eden isimleri yakın takibe alan , İsmail Yüksek'ten sonra Altay'ın yıldızı 'a da göz dikti. ekibine resmi teklifini ileten sarı-lacivertlilerin bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

başta olmak üzere ve 'ın da gündeminde olan için resmi teklif yapan sarı-lacivertlilerin ısrarcı davrandığı öğrenildi. Gelecek sezon 'de sportif direktörlük görevine getirilecek olan 'nun genç isimlerin transferinde etkin rol oynadığı kaydedildi.

  1. 16.5.2020
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