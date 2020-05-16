Fenerbahçe Cenk Özkaçar için resmi teklif yaptı!

Trabzon başta olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan Cenk Özkaçar için resmi teklif yapan sarı-lacivertlilerin ısrarcı davrandığı öğrenildi. Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun genç isimlerin transferinde etkin rol oynadığı kaydedildi.