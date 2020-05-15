Son dakika: Fenerbahçeli yönetici Burak Kızılhan'dan kötü haber geldi! Corona virüsü...
Süper Lig'de son günlerde üst üste yaşanan corona virüsü vakaları moralleri bozarken, bir kötü haberde Fenerbahçe Genel Sekreteri Burhan Kızılhan'dan geldi.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İşte Kızılhan'ın yaptığı açıklama:
"PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok."
BURAK KIZILHAN KİMDİR?
Burak Kızılhan, 1984 yılı doğumlu. Şişli Terakki'de ilkokulu okuyan Burak Kızılhan liseyi Fransız Lisesi'nde okudu. Üniversite'yi ise İngiltere'de elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Burak Kızılhan, bugün AE Arma-Elektropanç'ın İş Geliştirme Müdürü ve Fortune Türkiye'nin hazırladığı "Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici" listesinde yer alıyor.
Mühendislik yönetimi üzerinde mastır yapan Burak Kızılhan, iki sene Londra'da Schneider Elektrik'te çalıştı. 2010 yazından itibarende aile şirketinde çalışan Kızılhan, şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika koluna bakıyor.
- 15.05.2020
- Güncelleme: 15.05.2020 16:16
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Son dakika: Fenerbahçeli yönetici Burak Kızılhan'dan kötü haber geldi! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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