Son dakika: Fenerbahçeli yönetici Burak Kızılhan'dan kötü haber geldi! Corona virüsü... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den bir kötü haber daha! Corona virüsü...

Son dakika: Fenerbahçeli yönetici 'dan kötü haber geldi! Corona virüsü...

Son dakika: Fenerbahçeli yönetici Burak Kızılhan'dan kötü haber geldi! Corona virüsü...

'de son günlerde üst üste yaşanan corona virüsü vakaları moralleri bozarken, bir kötü haberde Burhan Kızılhan'dan geldi.

, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte Kızılhan'ın yaptığı açıklama:

"PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok."

BURAK KIZILHAN KİMDİR?
Burak Kızılhan, 1984 yılı doğumlu. Şişli Terakki'de ilkokulu okuyan Burak Kızılhan liseyi Fransız Lisesi'nde okudu. Üniversite'yi ise 'de elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Burak Kızılhan, bugün AE Arma-Elektropanç'ın İş Geliştirme Müdürü ve Fortune Türkiye'nin hazırladığı "Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici" listesinde yer alıyor.

Mühendislik yönetimi üzerinde mastır yapan Burak Kızılhan, iki sene 'da Schneider Elektrik'te çalıştı. 2010 yazından itibarende aile şirketinde çalışan Kızılhan, şirketin ve koluna bakıyor.

  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 15.05.2020 16:16
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