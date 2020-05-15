Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Razvan Lucescu'dan flaş F.Bahçe açıklaması!

: 'nin teklifiyle ilgilenmiyorum

Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum

ile yaşanan ayrılık sonrası arayışlarını sürdüren 'de birçok isim gündeme geliyor. Bu isimlerde biri de Rumen teknik adam olmuştu. Şu an Al-Hilal'i çalıştıran Lucescu sarı-lacivertlilerin teklifiyle ilgilenmediğini söyledi. İşte detaylar...

, 'ın ayrılmasının ardından birçok teknik adam ile irtibata geçmiş ve bu isimlerden birinin olduğu iddia edilmişti. Dün Romanya'da bir spor programında evinden bağlanarak soruları yanıtlayan Rumen Teknik Direktör Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin başına geçeceği sorularına da cevap verdi. Tamamen kariyerine odaklandığını belirten Lucescu, "2021 yılına kadar sözleşmem var ve başka takımla ilgilenmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum, kariyerimin en önemli başarısını yaşadım ve Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Ligde ilk sıradayız ve kupada yarı finaldeyiz. Düşüncem sözleşmemi tamamlamak" diye konuştu.

  1. 15.05.2020
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