Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Ersun Yanal ile yaşanan ayrılık sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme geliyor. Bu isimlerde biri de Rumen teknik adam Razvan Lucescu olmuştu. Şu an Al-Hilal'i çalıştıran Lucescu sarı-lacivertlilerin teklifiyle ilgilenmediğini söyledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından birçok teknik adam ile irtibata geçmiş ve bu isimlerden birinin Razvan Lucescu olduğu iddia edilmişti. Dün Romanya'da bir spor programında evinden bağlanarak soruları yanıtlayan Rumen Teknik Direktör Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin başına geçeceği sorularına da cevap verdi. Tamamen kariyerine odaklandığını belirten Lucescu, "2021 yılına kadar sözleşmem var ve başka takımla ilgilenmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum, kariyerimin en önemli başarısını yaşadım ve Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Ligde ilk sıradayız ve kupada yarı finaldeyiz. Düşüncem sözleşmemi tamamlamak" diye konuştu.
- 15.05.2020
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