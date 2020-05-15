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15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Pellegrini pusuda! Milli yıldızdan bilgi aldı

Pellegrini pusuda! Milli yıldızdan bilgi aldı

Pellegrini pusuda! Milli yıldızdan bilgi aldı

'nin adaylarından , sarı-lacivertli kulüp için nabız yoklamaya başladı. 66 yaşındaki Şilili teknik adamın, Viillarreal'den eski öğrencisi 'yi arayıp, Fenerbahçe ve hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Birçok teknik adamın gündeme geldiği 'de en çok öne çıkan isimlerden biri de 'ydi. Nenad Bjelica ve Erol Bulut'un da konuşulduğu dönemde Şilili hocanın pusuda beklediği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli yönetimin daha önce temas kurduğu 66 yaşındaki teknik direktörün Villarreal'den eski öğrencisi 'yi aradığı öğrenildi. Önceki birkaç röportajında, "Fenerbahçe prestijli bir takım" diyen Pellegrini'nin Kahveci'den kulüple ve ile ilgili bilgiler aldığı ifade edildi.

DEVLERİ ÇALIŞTIRDI
Son olarak 'ın başında olan Manuel Pellegrini, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırdı. Şilili hoca, , , Malaga, Villarreal'de görev yaptı. 66 yaşındaki teknik adam Avrupa dışında da Hebei China Fortune, , , Deportiva Quito, Palestino ve Universidad Catolica gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptı.

  1. 15.5.2020
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