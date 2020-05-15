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15 Mayıs 2020, Cuma
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Mohammed Kudüs iddiası

Mohammed Kudüs iddiası

birçok futbolcu bulunan için geçmiş dönemlerde de adı geçen Mohammed Kudüs tekrar gündeme geldi.

birçok futbolcu bulunan için geçmiş dönemlerde de adı geçen Mohammed Kudüs tekrar gündeme geldi. ekibi Nordsjaelland ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki Kamerunlu orta sahanın sarı-lacivertlilere imza atabileceği ileri sürüldü.
  1. 15.5.2020
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