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15 Mayıs 2020, Cuma
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Joffrey’den al haberi

Joffrey’den al haberi

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan için 'den flaş açıklama geldi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan için flaş açıklama geldi. Takımın Fransız ismi , Sırp hocayla her gün konuştuklarını belirtip, "Gelecek sezon için Fenerbahçe'den henüz bir teklif almadığını söyledi. O da beklemede" diye konuştu.
  1. 15.5.2020
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