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15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe "Konuşmaya gerek yok"

: Konuşmaya gerek yok

Erol Bulut: Konuşmaya gerek yok

’ın ulaştığı , sorusuna, " ile sözleşmem bulunuyor ve ortada ne resmi bir teklif ne de görüşme var. bu konuda konuşmayacağım. Benimle görüştüğünü söyleyenler varsa, bu soruya onlar cevap versin" şeklinde cevap verdi.

Sarı-lacivertlilerle ismi en çok anılan yerli teknik adamlardan biri olan Erol Bulut, 'a konuştu, çok net açıklamalarda bulundu.

ile ilgili soruya, " bu konuda konuşmaya gerek yok" karşılığını veren Bulut, şöyle devam etti: " ile sözleşmem bulunuyor ve ortada ne resmi bir teklif ne de görüşme var. Artık bu konuda konuşmayacağım. Benimle görüştüğünü söyleyenler varsa, bu soruya onlar cevap versin."

4 Mayıs'tan bu yana Alanyaspor ile çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bulut, "Tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maçların başlamasını bekliyoruz" dedi.

  1. 15.5.2020
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